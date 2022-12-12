Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные убежища на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят по 1 миллиону 95 тысяч гривен.

Городской голова прокомментировал пост активистки Юлии Мискевич, в котором она указала, что временные убежища, которые устанавливают за счет меценатов стоят практически в 2,5 раза дешевле.

Убежище, установленное за деньги меценатов Убежище, изготовленное за счет горбюджета

Она опубликовала смету, которую ей предоставил изготовитель убежища, выполненного за спонсорские деньги. Такая конструкция обошлась в 408 тысяч 689 гривен 69 копеек.

При этом, как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривну.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что такая разница в цене связана с размером, толщиной стен конструкций, а также тем, что убежища, заказанные городом, можно будет использовать для строительства стационарных укрытий.

«Даже по фото видно, что укрытия имеют разный размер и толщину стен. Наши больше по размеру, у подаренных толщина стен и крыши 15 см, а у построенных за деньги города по ДБН 40см. Но то ж детали… на них не хайпанёшь… И да, наши сборные и после войны мы планируем их использовать для строительства постоянных бомбоубежищ», — написал он.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.