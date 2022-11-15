До 21 ноября должны закончить изготовление 14 первых временных укрытий на средства городского бюджета Николаева.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривну.

Производит конструкции Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная фирма «Элитмастер», зарегистрированное в Николаеве с 2019 года. Собственницей предприятия является Татьяна Кукушкина, директором - Дмитрий Масиброда.

Ранее «Элитмастер» выполняло работы по термомодернизации одной из городских школ, а также заменяло окна в нескольких социальных объектах по заказу департамента энергоэффективности.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

Также сообщалось, что николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.