Интересные сказки и игры для 140 детей из уязвимых категорий показали на днях в Николаевском академическом художественном драматическом театре при содействии народного депутата Украины Александра Гайду.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

В частности, маленькие николаевцы имели возможность увидеть спектакли «Кошачьи истории» и «Клаптики уголкам или В поисках справедливости». Это интересные обучающие истории, которые коллектив решил ставить в частности в специально оборудованном бомбоубежище.

— Несмотря на войну, Николаев – город счастливых детей. Ведь даже в укрытии театра в день Святого Николая раздавался детский смех. Здесь моя команда вместе с нашими неравнодушными партнерами сделала все возможное, чтобы состоялся праздник для детей, находящихся на попечении, из приемных, многодетных семей. Они как никто нуждаются в счастье!, – отметил Александр Гайду.

По словам директора, художественного руководителя театра Артема Свистуна, спектакли лечат человеческие души во время войны.

— Уместно жить сегодня и сейчас. Уместно дарить детям праздник, благодаря девушкам и ребятам, которые отстаивают нашу страну. Жизнь в городе Николаеве продолжается, – отметил Артем Свистун.

По завершению представлений все маленькие гости получили подарки – сладости и интересные канцелярские свертки.

— Уверен: у наших маленьких украинцев будет все лучшее и вырастут счастливыми. Желаю всем счастья, здоровья, радостей и сладостей. Вместе мы можем все!, – отметил Александр Гайду.

Предоставляем, что народный депутат Украины Александр Гайду передал подарки для детей с деоккупированных территорий.