Народный депутат Украины Александр Гайду передал подарки для детей с деоккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Автомобиль с разнообразными сладостями, печеньем, вафлями, игрушками, пазлами, канцелярскими наборами, а также одеяла и теплую одежду. Все эти вещи получили более 300 детей из освобожденного Херсона и области, а также малыши, которые из-за войны вынуждены проживают в социальных учреждениях Николаева.

— В эти чрезвычайные предпраздничные дни нашего внимания нуждаются все дети, но больше всего те, которых война коснулась очень остро. Именно поэтому вместе с командой и нашими друзьями – коллективом компании «Дельта Уилмар Украина» решили помочь таким детям. Никогда не забуду глаза нескольких пациентов Херсонской областной детской больницы, увидевших в наших руках свертки с подарками. Это момент радости!, - отметил инициатор благотворительной акции народный депутат Украины Александр Гайду.

Еще часть подарков была передана для маленьких жителей в Корабельный район Херсона.

А детей с деоккупированных территорий, которые сейчас живут в соцзаведениях Николаева, с театрализованным представлением посетил сам Святой Николай.