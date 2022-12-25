Александр Сенкевич, фото прессслужбы городского головы

Основные приоритеты бюджета Николаева на 2023 год – это защита города, помощь армии и военным, содержание заведений соцкультсферы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

— Планирование бюджета на следующий год было очень понятным и прозрачным. Во-первых, до сих пор действует постановление Кабинета Министров, запрещающее капитальные расходы. Потому фактически мы взяли бюджет 2022 года с его расходами по защищенным статьям и дублировали его на следующий. Увидели поступления за последние полгода, спланировали на следующий год и так же разложили. Никаких новых проектов или проектов развития мы не планировали. Если изменится ситуация на фронте в позитивном направлении, будет ли у нас победа, то, конечно, мы соберемся с депутатами и перепланируем бюджет. Пока у нас приоритеты – защита города, помощь армии и военным, содержание заведений соцкультсферы, - сказал Александр Сенкевич.

Более четкого вопроса о принятом бюджете Николаева Александр Сенкевич рассказал накануне в интервью на телеканале НИС-ТВ.

– Сегодня мы живем в состоянии войны. Прогнозировать, что будет в следующем году, никто не может. Анализируя разные данные, мы приняли для себя решение, что война закончится в мае, например, к 9 мая. И живем таким образом, что вот она там в лучшем случае закончится в апреле - начале мая, а в худшем - она продлится до конца следующего года. Если произойдет во втором варианте, в самом худшем, как мы можем спрогнозировать бюджет? Любые прогнозы делаются на основе имеющейся информации. А у нас уже почти год, который мы прожили в состоянии войны. 10 месяцев этого года идет война почти год. Анализируя бюджет в этом году, анализируя действующее постановление, запрещающее капитальные расходы местным советам, анализируя использование бюджета в этом году по некоторым направлениям, помощь армии, а также поступления в бюджет, которые у нас в лучшем случае увеличатся, а в худшем — уменьшатся. А в лучшем, если война закончится в апреле — мае, они тоже уменьшатся, потому что у нас абсолютное большинство НДФЛ, которое мы получаем, это деньги военнослужащих. Все, кто находится в Николаеве, должны молиться каждый день за здоровье бойцов ВСУ. Еще и больше, потому что кроме того, что они одерживают победы ценой собственной жизни, они еще помогают Николаеву существовать физически: иметь воду, электроэнергию и так далее. Потому что НДФЛ по зарплатам, которые они получают, уплачивается сюда, в местный бюджет, - сказал Александр Сенкевич.

Он признался, что для него бюджет 2023 стал самым простым за семь лет работы городским головой.

— Хочу сказать, что этот бюджет был самым простым за все 7 лет для меня, потому что мы просто взяли бюджет в прошлом году, рассчитали защищенные статьи (зарплаты, тепло, электроэнергия, вода), взносы в уставные фонды главных коммунальных предприятий, все, что осталось. на капитальные расходы разбрасывали в пропорциях, в которых они были запланированы в прошлом году, на этот. Мы сохранили расходы на те же проекты, просто их там положили. Как только закончится война и разблокируется финансирование капитальных расходов, мы снова сядем с депутатами, переосмыслим, появятся ли у нас другие приоритеты или останутся. Это было очень легко, и депутатам понятно, что здесь какие-то «шахеры-махеры» уже не выйдут, не ставим целью таких делать, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, 22 ноября депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий 2023 год.

На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.

Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская считает, что бюджет 2023 Николаева, который спрогнозировал городской совет, виртуальный, но ответственность за его исполнение — на исполнительной власти и городском голове Александре Сенкевичу.