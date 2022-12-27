Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.

Соответствующее решение было принято на заседании онлайн сессии во вторник 27 декабря, сообщают «НикВести».

«За» проголосовали 38 депутатов, один воздержался.

Как сообщалось, согласно программе компенсировать планируют до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен.

Механизм выделения средств будет определен позже на заседании исполнительного комитета. За программу будут отвечать департамент ЖКХ и департамент энергоэффективности, последняя структура будет непосредственным исполнителем.

Подавать заявки планируется через управляющие компании и ОСМД, их будет рассматривать департамент энергоэффективности. Генераторы будут совместной собственностью совладельцев.

Объем финансирования программы будет определяться решением Николаевского городского совета по выделению средств из бюджета.

В программе речь идет о генераторах мощностью от 3 киловатт. Приборы на 3 кВт не смогут удовлетворить все потребности жильцов, они будут предназначены для подкачки воды, обустройства места обогрева для жильцов дома, зарядки гаджетов.

Однако совладельцы многоквартирных домов могут приобрести как генератор на 3 киловатта за 60 тысяч гривен и получить компенсацию половины стоимости, так и более мощный прибор, например, за 200 тысяч, и получить 30 тысяч гривен компенсации.

При этом будут компенсироваться не только генераторы, которые были приобретены с началом отопительного сезона, как предполагал предыдущий проект программы. По инициативе депутата Максима Коваленко была внесена правка — получить частичную компенсацию смогут совладельцы домов, которые приобрели генераторы с 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.

Также в Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.