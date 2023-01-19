В Николаеве коллаборантка сообщала россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины и оправдывала вооруженную агрессию России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июле-сентябре 2022 года женщина собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ на территории Николаева и области, а также информацию о последствиях обстрелов военными РФ города. Собранную информацию женщина отправляла по телеграм-каналу антиукраинской направленности.

— Кроме того, в этом телеграмм-канале коллаборантка распространяла оправдывающую информацию, признает правомерной вооруженную агрессию России против Украины. В ходе обыска по месту жительства женщины были изъяты доказательства, подтверждающие сбор и передачу данных, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали женщину в порядке статьи 208 УПК РФ. Николаевской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении коллаборантки по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, а также по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии России против Украины (часть 3 статьи 114-2, часть 1, часть 3 статьи 436-2 УК Украины).

Пока фигурантка дела находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Николаевской области.

Напомним, что Приморский районный суд Одессы на «тайном» заседании рассмотрит материалы по делу о государственной измене, совершенном экс-главой Николаевской окружной прокуратуры Геннадием Германом в период военного положения. Он корректировал огонь по Николаевской ОГА.

Напомним, утром 29 марта российские военные ракетой попали в девятиэтажное здание Николаевской ОВА. В результате была разрушена ее центральная секция с девятого по первому этажу. Тогда в ГСЧС сообщили о 12 погибших и 33 раненых. Позже местные власти сообщили, что количество погибших возросло до 28.