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Компания Agrofusion не может получить международные средства, выделенные на восстановление разрушенных Россией николаевских заводов, поскольку международные кредиторы не имеют соответствующего механизма.
Об этом в комментарии «НикВести» рассказал основатель и директор агрохолдинга Agrofusion Сергей Сипко.
— Кредитные средства пока только обещают. Пока никаких действий мы не предпринимаем ещё – мало времени прошло. В ЕБРР сказали, что средства выделены, но механизма, как мы можем их получить, ещё нет, потому что Николаевская область находится в зоне боевых действий. Тоже самое Международная финансовая корпорация. Руководство приняло решение о выделении Украине 2 миллиардов долларов. Это огромная для них годовая сумма. Сейчас изучают, как это технически можно сделать, как они могут нас прокредитовать, – сообщил он.
По его словам, деоккупация Кинбурнской косы (единственная оккупированная войсками РФ территория Николаевщины по состоянию на январь 2023 года, – прим.) не изменит ситуацию, поскольку у международных кредиторов в целом нет опыта и механизма финансирования стран, находящихся в состоянии войны.
— Мне бы хотелось так, но процедура гораздо сложнее. Ни у ЕБРР, ни у IFC нет опыта кредитования воюющей страны. Просто нет: ни механизма, ни опыта. Мы с банками работаем, пока решения нет. Есть обнадеживающие сигналы о том, что возможно финансирование будет. Будем обращаться к нашим поставщикам оборудования. Будем просить отсрочку платежей, – объяснил Сергей Сипко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области разрушений потерпели три завода компании «Agrofusion» . Возобновить их работу планируют уже в августе 2023 года . По словам основателя и директора агрохолдинга Agrofusion Сергея Сипко, налоги компании упали в восемь раз, а количество рабочих значительно уменьшилось.
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Компания Agrofusion не может получить международные средства, выделенные на восстановление разрушенных Россией николаевских заводов, поскольку международные кредиторы не имеют соответствующего механизма.
Об этом в комментарии «НикВести» рассказал основатель и директор агрохолдинга Agrofusion Сергей Сипко.
— Кредитные средства пока только обещают. Пока никаких действий мы не предпринимаем ещё – мало времени прошло. В ЕБРР сказали, что средства выделены, но механизма, как мы можем их получить, ещё нет, потому что Николаевская область находится в зоне боевых действий. Тоже самое Международная финансовая корпорация. Руководство приняло решение о выделении Украине 2 миллиардов долларов. Это огромная для них годовая сумма. Сейчас изучают, как это технически можно сделать, как они могут нас прокредитовать, – сообщил он.
По его словам, деоккупация Кинбурнской косы (единственная оккупированная войсками РФ территория Николаевщины по состоянию на январь 2023 года, – прим.) не изменит ситуацию, поскольку у международных кредиторов в целом нет опыта и механизма финансирования стран, находящихся в состоянии войны.
— Мне бы хотелось так, но процедура гораздо сложнее. Ни у ЕБРР, ни у IFC нет опыта кредитования воюющей страны. Просто нет: ни механизма, ни опыта. Мы с банками работаем, пока решения нет. Есть обнадеживающие сигналы о том, что возможно финансирование будет. Будем обращаться к нашим поставщикам оборудования. Будем просить отсрочку платежей, – объяснил Сергей Сипко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области разрушений потерпели три завода компании «Agrofusion» . Возобновить их работу планируют уже в августе 2023 года . По словам основателя и директора агрохолдинга Agrofusion Сергея Сипко, налоги компании упали в восемь раз, а количество рабочих значительно уменьшилось.