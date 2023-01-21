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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры, чтобы исключить какие-либо коррупционные риски при восстановлении города.
Об этом она рассказала в комментарии "НикВести».
Анна Замазеева подчеркнула, что датчане планируют открыть офис с представителями европейских компаний - они будут заниматься проведением всех тендерных процедур. Исполнительные власти города и области будут только предоставлять проекты для восстановления и определять их приоритетность.
— Фактически, местное самоуправление и органы местной власти не будут участвовать в использовании средств, проведением тендеров будут заниматься европейские чиновники. Это было предложение, кажется антикоррупционным инициативы Фактически мы будем придавать проекты и их приоритетность. К примеру, они нам не дают средства, а дают для ГСЧС машины для разбора завалов, но это не средства, – отметила она.
На вопрос журналиста о том, смогут ли украинские компании брать в проведении европейских тендеров председатель облсовета ответила, что пока этот вопрос еще не решен.
— Еще не знаю, я все-таки представитель местного самоуправления. Но точно знаю, что они (европейские партнеры – прим.) заявляли в Офисе Президента, что хотят полностью контролировать использование средств и планируют это проводить самостоятельно. Мы точно знаем, что эти тендерные процедуры хотели проводить они, какие условия участия в тех тендерах, которые будут объявлять датчане, я еще не знаю. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоится встреча с главой Нацбанка Украины, где мы обсудим основные моменты дальнейшего сотрудничества и выделение средств для наших представителей бизнеса для возобновления работы и создания новых рабочих мест, – резюмировала Анна Замазеева.
Напомним, в прошлую пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.
В частности, стало известно, что в рамках сотрудничества по восстановлению Николаева городские власти предложат Дании взять на себя реализацию проектов по восстановлению травматологического пункта Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и здания Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, которые были разрушены в результате российских обстрелов.
Кроме того, Александр Сенкевич надеется, что восстановление Николаева под патронатом Дании начнется уже в 2023 году.
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры, чтобы исключить какие-либо коррупционные риски при восстановлении города.
Об этом она рассказала в комментарии "НикВести».
Анна Замазеева подчеркнула, что датчане планируют открыть офис с представителями европейских компаний - они будут заниматься проведением всех тендерных процедур. Исполнительные власти города и области будут только предоставлять проекты для восстановления и определять их приоритетность.
— Фактически, местное самоуправление и органы местной власти не будут участвовать в использовании средств, проведением тендеров будут заниматься европейские чиновники. Это было предложение, кажется антикоррупционным инициативы Фактически мы будем придавать проекты и их приоритетность. К примеру, они нам не дают средства, а дают для ГСЧС машины для разбора завалов, но это не средства, – отметила она.
На вопрос журналиста о том, смогут ли украинские компании брать в проведении европейских тендеров председатель облсовета ответила, что пока этот вопрос еще не решен.
— Еще не знаю, я все-таки представитель местного самоуправления. Но точно знаю, что они (европейские партнеры – прим.) заявляли в Офисе Президента, что хотят полностью контролировать использование средств и планируют это проводить самостоятельно. Мы точно знаем, что эти тендерные процедуры хотели проводить они, какие условия участия в тех тендерах, которые будут объявлять датчане, я еще не знаю. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоится встреча с главой Нацбанка Украины, где мы обсудим основные моменты дальнейшего сотрудничества и выделение средств для наших представителей бизнеса для возобновления работы и создания новых рабочих мест, – резюмировала Анна Замазеева.
Напомним, в прошлую пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.
В частности, стало известно, что в рамках сотрудничества по восстановлению Николаева городские власти предложат Дании взять на себя реализацию проектов по восстановлению травматологического пункта Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и здания Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, которые были разрушены в результате российских обстрелов.
Кроме того, Александр Сенкевич надеется, что восстановление Николаева под патронатом Дании начнется уже в 2023 году.