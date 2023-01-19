В рамках сотрудничества по восстановлению Николаева городские власти предложат Дании взять на себя реализацию проектов по восстановлению травматологического пункта Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и здания Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, которые были разрушены в результате российских обстрелов.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии «НикВести».

— Мы сейчас пытаемся представить им все возможные проекты: и травмпункт, и гимназию Аркаса и другие объекты, разрушенные во время войны, чтобы они выбрали и поняли, что они смогут профинансировать для восстановления срочного или сохранения объектов, чтобы их можно было восстановить после войны, – сказал Александр Сенкевич.

Травмпункт в БСМП Николаева Здание Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса

Отвечая на вопрос корреспондента о том, на сколько лет запланировано такое сотрудничество с Данией, Александр Сенкевич сказал, что «хотелось бы», чтобы такая работа продлилась «20 – 30 лет».

— Нет таких цифр конкретных, но хотелось бы, чтобы на лет 20-30 такая работа была. Главная идея – их затащить сюда, если это будет технопарк или индустриальный парк, чтобы они инвестировали в него и создавали дополнительную денежную массу, а не просто использовали средства или ресурсы, которые будут поступать из Дании, – сказал мэр Николаева.

Здание травмпункта в городской больнице Николаева было разрушено в результате российских обстрелов в ночь на 1 августа 2022 года. Травмпункт был построен фактически с нуля и открыт в конце 2019 года. Строительство проходило с 2016 года.

Травмпункт в Николаеве, архивное фото НикВести, 28 декабря 2019 года

Историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса было разрушено в результате обстрела Николаева ракетами С-300 в ночь на 1 ноября 2022 года.

Отметим, что данное здание включено в государственный список недвижимых памятников архитектуры местного значения, как дом школы, где учился Виктор Хоменко, юный разведчик, участник подпольной организации «Николаевский центр» времен Второй мировой войны, и как дом Мариинской гимназии, построенный в 1892 году. году по проекту архитектора Евгения Штукенберга.

Современный вид лицея к ракетному удару

Лицей никогда не менял своего статуса и с момента открытия являлся учебным заведением. Он ведет свое начало с 1863 года, когда было открыто Николаевское женское училище 1-го разряда. С сентября 1870 - Николаевская первая Мариинская женская гимназия, которая работала до 1918 Позже - средняя школа № 5. С 1993 там начала работать Украинская педагогическая гимназия, которая реорганизована 12 декабря 1998 в Первую украинскую гимназию.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 г. № 104-р гимназии присвоено имя Николая Аркаса, выдающегося украинского историка, композитора, общественного деятеля.

В 2021 году заведение изменило тип по гимназии на лицей в рамках реформы системы образования.

Как известно, Александр Сенкевич надеется, что восстановление Николаева под патронатом Дании начнется уже в 2023 году.

Он считает, что восстановление Николаева за счет Королевства Дания должно происходить без вмешательства украинских чиновников.

Основное направление сотрудничества Николаева с Данией заключается в полной замене сетей «Николаевводоканала» в городе, пострадавших из-за использования воды из Южного Буга.