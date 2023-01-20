У города Николаева появились возможности для развития, ведь кризисная ситуация, вызванная войной, может стать толчком для будущего развития города в партнерстве с западными странами.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишут «НикВести».

Александр Сенкевич отметил, что сейчас город тесно сотрудничает с руководством Дании, оказывающей городу финансовую и материальную помощь. В настоящее время власти Николаева разрабатывают будущий план восстановления города. В горсовете надеются, что процесс восстановления некоторых объектов в городе начнется уже в этом году.

— Президент Владимир Зеленский в речи руководству Дании попросил помочь нам со средствами первой необходимости и будущей помощи с развитием. И они действительно нам очень помогли. У нас было очень тесное сотрудничество с ними по поводу средств первой необходимости, а также помощь в разработке будущего плана восстановления. И мы начали его разработку с самого начала, с общего плана города, который будет выступать планом будущего восстановления, – прокомментировал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева отмечает, что война открыла возможности для усовершенствования как Украины, так и для Николаева. Он также добавил, что Киевский институт экономики разработал карту, где обозначены все разрушенные объекты города, а значит, после завершения полномасштабной войны у исполнительной власти будет наработан пошаговый план реконструкции объектов Николаева.

— Да, у нас есть план, и сейчас нам нужно завершить эту войну, но уже работаем над документацией, процедурами и ассоциациями, планируя, что будет следующим шагом. Также у нас есть онлайн система, которую мы начали разрабатывать четыре года назад и сейчас мы разработали дополнительный слой с Киевским институтом экономики, мы наложили карту с разрушением и сделали оценку. По нашим подсчетам ущерб составляет около 900 миллионов евро. Несмотря на все, я обычно говорю, что эта война это шанс для Украины, чтобы измениться, я имею в виду, что это также шанс для Николаева, чтобы стать лучше, быть лучшим, – резюмировал мэр Николаева.

Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о самых сложных вызовах, с которыми столкнулся город во время войны. По его словам, в то время нашлись люди, готовые действовать и помогать Николаеву.