Мэр Николаева Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о самых сложных вызовах, с которыми столкнулся город во время войны. По его словам, в то время нашлись люди, готовые действовать и помогать Николаеву.

Об этом он сказал во время своего выступления 19 января, пишут «НикВести».

— Конечно, никто не был готов к этой войне, но когда люди спрашивают меня, как я чувствовал себя избранным мэром мирного города и став мэром города во время военного положения. Кстати, люди на юге говорят, что Николаев сохранил юг Украины. Я обычно говорю что мы не особенно много чувствовали мы делали. У нас много проблем, и у нас были люди, чтобы эти проблемы решить, — отметил он.

По словам мэра, одним из самых больших вызовов для города было отсутствие воды. В апреле 2022 года россияне разрушили водопровод в Киселевке, через который Николаев получал питьевую воду.

Также Александр Сенкевич отметил, что были насущные потребности в вопросах запуска отопления и поставок питьевой воды. Эти проблемы городу помогали решать многие компании, организации и люди.

— Мы начали организовывать наш город, строить укрепления, помогали армии, наши аграрии и трактористы убирали российскую технику, которую они оставили на полях. Мы ремонтировали ее и отдавали нашим вооруженным силам. Да, у нас есть план и сейчас, нам нужно завершить эту войну, но уже работаем над документацией, процедурами и ассоциациями, планируя что будет следующим шагом, — считает мэр.

Напомним, что Александр Сенкевич в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы местные чиновники распоряжались деньгами иностранных партнеров, выделяемых на восстановление.

Как сообщалось ранее, в замене нуждаются более 240 километров труб . Борис Дуденко уточнил, что в данном случае речь шла только о трубах водоснабжения (без канализации) и только о стальных. Замена труб обойдется не в один миллиард гривен.