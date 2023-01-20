Мэр Николаева Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы местные чиновники распоряжались деньгами иностранных партнеров, выделяемых на восстановление.

Об этом он сказал во время своего выступления 19 января, пишут НикВести.

Городской голова Николаева отметил, что наличие коррупции в Украине не является секретом. Однако он хочет, чтобы Николаев стал примером сотрудничества с иностранной помощью для других городов государства.

— Мы много говорили о коррупции, которая присутствует в Украине, это будет неправдой, если я скажу, что у нас нет коррупции. В любом случае мы также планируем, например Николаев в сотрудничестве с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине, мы хотим быть городом, который сможет показать открытость другим городам, и мы хотим быть примером сотрудничества с иностранной помощью, — сказал Александр Сенкевич.

Он напомнил, что во время встречи с представителями Дании акцентировал внимание на том, чтобы иностранные партнеры сами закупали необходимые для обновления Николаева товары и услуги, а не передавали средства.

— Например, мы недавно встречались министром по делам международного развития Дании и я говорил, что важно говорить о будущем, но у нас есть неотложные проблемы, и они приняли решение оказать нам финансовую помощь в размере 13 миллионов евро, и я сказал ему, что нам не нужны деньги. Нам нужны проекты, нужны машины, трубы, насосы и прочее, что они закупили по их процедуре закупок и предоставили нам, — сказал он.

Экономический форум в Давосе Экономический форум в Давосе Экономический форум в Давосе

Александр Сенкевич добавил, что в Украине многие компании выигрывают тендеры, не имея соответствующего опыта или качественного товара.

— Мы можем этим пользоваться, когда мы говорим о процессах закупок, давайте вспомним Ибей. Я помню в 1998 году, когда я впервые там что-то купил, там были компании, продавцы и товары у которых был рейтинг, это самая большая проблема в Украине. У нас есть компании, которые выигрывают тендеры, но не имеют надлежащего опыта и рейтинга, которые делают некачественный товар и таким образом мы теряем репутацию и инвесторов. Поэтому давайте брать пример с западных партнеров, и они скажут, как они готовы тратить деньги и как инвестировать в Украину, — резюмировал городской голова.