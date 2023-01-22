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В рамках программы «Grain from Ukraine» из порта Черноморск вышло четвертое судно из 30 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии.
Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.
— Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тысяч тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода, – говорится в сообщении.
Добавляется, что в конце прошлого года порты Большой Одессы уже отправили 3 судна из 80 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Эфиопии и Сомали. Уже более 30 стран присоединятся к программе, а сумма донатов составляет почти 200 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что за 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы «Зернового коридора» ушло 605 судов.
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В рамках программы «Grain from Ukraine» из порта Черноморск вышло четвертое судно из 30 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии.
Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.
— Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тысяч тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода, – говорится в сообщении.
Добавляется, что в конце прошлого года порты Большой Одессы уже отправили 3 судна из 80 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Эфиопии и Сомали. Уже более 30 стран присоединятся к программе, а сумма донатов составляет почти 200 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что за 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы «Зернового коридора» ушло 605 судов.