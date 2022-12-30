За 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы «Зернового коридора» ушло 605 кораблей.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

— За 28 дней декабря вышли 100 кораблей с грузом в 3,6 миллиона тонн агропродукции. Среднее количество кораблей, отправленных в день, сейчас составляет менее 4, — отметили в ведомстве.

Всего за время работы из Украины вывезли 15,9 млн. тонн агропродукции. В частности пшеницы – 4,7 млн тонн, кукурузы – 7 млн тонн.

По месяцам экспорт продукции составил:

Август – 1,7 млн тонн;

Сентябрь – 3,9 млн тонн;

Октябрь – 4,2 млн тонн;

Ноябрь – 2,6 млн тонн;

Декабрь (по состоянию на 28.12) – 3,6 млн тонн.

— В рамках зерновой инициативы из Украины вышли 9 кораблей по программе ООН с грузом 300 тысяч тонн агропродукции. Также, в рамках программы Grain from Ukraine, уже отправлены 3 корабля с грузом 80 тысяч тонн пшеницы в нуждающиеся страны Африки, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что постепенное возобновление закупок зерновых в Николаевском морпорте отдельными трейдинговыми компаниями наблюдается с конца прошлой недели.