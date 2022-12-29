Постепенное возобновление закупок зерновых в Николаевском морпорте отдельными трейдинговыми компаниями наблюдается с конца прошлой недели.

Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».

— Пока до сих пор точно неизвестно, когда и на каких условиях и будут ли вообще порты Николаевщины включены в работу зернового коридора, но начало увеличения торговой активности — это довольно хороший знак. Как мы знаем, Украина призывает партнеров поддержать предложение расширения «зерновой инициативы» на порты «Николаев» и «Ольвия», но в ООН не видят возможности реализовать это предложение в ближайшее время. Среди основных причин — риски безопасности, пока Кинбурнская коса остается подконтрольной российским войскам, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела зерновых и масличных рынков ИА «АПК-Информ» Анна Танская.

Эксперт подчеркнула, что именно из-за низкой ликвидности этого направления цены спроса существенно ниже, чем в портах Большой Одессы и Дуная.

Так, цены спроса трейдеров в порту «Николаев» на пшеницу 2, 3 и 4 классов преимущественно составляли 7300-7500, 7050-7250 и 6300-6500 грн/т СРТ-порт, а на кукурузу и ячмень - 60-50 5800 грн/т СРТ-порт соответственно.

Для сравнения: закупочные цены трейдеров в портах Великой Одессы на продовольственную пшеницу и фураж в зависимости от условий снабжения фиксируются в пределах 7700-8300 и 6700-7400 грн/т СРТ-порт, а на кукурузу и ячмень - 7200-600 /т СРТ-порт. Максимальные цены на продовольственную пшеницу и фураж в редких случаях достигают 8500-8700 и 7600-7900 грн/т СРТ-порт, а на кукурузу - 7700-8000 грн/т СРТ-порт. В то время как в портах Дуная максимальные цены спроса на продовольственную и фуражную пшеницу достигают 8800-9050, 7800-8050 грн/т СРТ-порт, а на кукурузу и ячмень — 8350-8600 и 7100-7300 грн/т.

- Сейчас компании вывозят зерновые из Николаева автотранспортом и железной дорогой. Но впоследствии при условии присоединения портов Николаевщины к «зерновому соглашению», увеличению количества суточных инспекций СКЦ, стабильной работе «коридора» и наращиванию экспорта морем ситуация должна выровняться, а спрэд между портовыми ценами — сократиться, — добавила эксперт.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.