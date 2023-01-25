В Николаеве на средства городского бюджета изготовили 14 временных укрытий, которые установили рядом с остановками общественного транспорта. Всего же таковых планировалось 34.

Теперь горисполком решит, заказывать ли убежища, которые не успели изготовить, рассказал «Суспільному» директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана.

По его словам, до 28 января исполнительный комитет должен решить, продолжать ли изготовление и установку бетонных укрытий. Поскольку на 25 января процесс приостановлен в связи с тем, что Николаев уже не является прифронтовым городом.

Всего в городе установлено 19 укрытий, пять из которых передали Николаеву другие населенные пункты Украины.

Убирают в укрытиях работники «Николаевэлектротранса», однако во время проверки конструкций корреспондентами «Суспільного» внутри двух из них был мусор и вероятно следы мочи.

Фото изнутри одного из укрытий/Общественное

Внутри самих укрытий во время проверки людей не было. На остановке у улицы 6-й Слободской корреспондентам «Сусупільного» местный житель Александр рассказал, что не пользуется укрытиями.

– У меня ноги больные. Пока зайду туда… – сказал мужчина.

Жительница Николаева Светлана говорит, что не считает такие укрытия актуальными для города по состоянию на январь 2023 года.

– Их поздно установили. Надо было ставить, когда город бомбили. А когда уже отбомбили и стало тихо, их поставили. Кто будет к ним ходить – никто. И многие в городе вообще стоят неудобно – пока до них добежишь, тебя десять раз убьют. Как на проспекте Мира, на Космонавтов там далеко это все от остановки, – рассказала Светлана.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривна.

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные приюты на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят именно 1 миллион 95 тысяч гривен.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.