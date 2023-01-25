В городской целевой программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства планируется предусмотреть 70 миллионов гривен на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Об этом свидетельствует проект решения исполкома Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Проектом решения предлагается внести изменения в Программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Николаева на 2020 – 2024 годы.

Планируется дополнить программу частью №3 «Предупреждение и предотвращение (в т.ч. ликвидации последствий) аварий, катастроф (в т.ч. чрезвычайных ситуаций) военного характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Николаева». на эти цели предлагается в 2023 году выделить 70 миллионов гривен, а на следующий 2024 год предусмотреть 91 миллион гривен.

В случае, если соответствующие средства будут выделены бюджетом города, то их планируется распределить между Департаментом ЖКХ и коммунальными предприятиями: «ЭЛУ автодорог», «Николаевские парки», «Хозрасчетный участок механизации строительства», «Николаевэлектротранс», «Николаевкоммунтранс», «Николаевкоммунтранс» -ГКП», «Николаевская ритуальная служба», ЖКУ «Бриз», КСМЭП, «Николаевоблтеплоэнерго», «Николаевводоканал», «ДЕЗ «Пилот».

В результате ожидается «улучшение санитарного и экологического состояния города, создание комфортных условий проживания населения».

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что 2023 год в финансовом плане для города может быть еще сложнее предыдущего.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.