Температура в некоторых помещениях больниц Николаева, пострадавших в результате обстрелов российскими войсками, не соответствует нормам из-за того, что ОСБ-плиты, которыми зашили выбитые окна, не сохраняют тепло.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам бюджета Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

На рассмотрение депутатов вынесли проект решения о внесении изменений в решение исполнительного комитета «Об утверждении Программы развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения Николаевского городского совета и предоставления медицинских услуг, сверх объемов предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения, на 2023-2025 годы».

Речь шла, в частности, о том, чтобы сделать соисполнителями работ на территории медучреждений управление капитального строительства и департамент энергоэффективности. Среди таких работ – установка стеклопакетов вместо ОСБ-плит, которыми зашили выбитые окна.

— За период военных действий пострадали 16 заведений здравоохранения. Больше всего выбиты окна. И департамент энергосбережения будет вставлять окна, — отметил заместитель начальницы управления здравоохранения Виктор Фаюк.

Депутат Сергей Кантор выразил сомнение в необходимости работ по энергосбережению.

— Слушаю-слушаю и думаю, куда я попал? Теперь война. Какие стеклопакеты? Надо ОСБ-плитами зашить окна. А дальше закончится война, и тогда будем рассуждать об энергосбережении. Каждый день тревоги, что мы делаем? — сказал Сергей Кантор.

В свою очередь, Виктор Фаюк отметил, что ОСБ-плиты не обеспечивают сохранность тепла в помещениях при низкой температуре на улице, из-за чего страдают пациенты больниц.

— Те плиты, которыми зашиты окна, при нынешней температуре не позволяют нормально лечить больных. Потому что температура не соответствует. Мы не можем раздеть своих пациентов, у них нет нормальных условий пребывания. ОСБ-плиты не защищают от понижения температуры на улице. Защитить наших пациентов могут только нормально поставленные окна, — отметил Виктор Фаюк.

В результате заседания выяснилось, что вопрос по установке окон в больницах возник именно из-за того, что заниматься этим будет департамент энергоэффективности. Депутаты предложили убрать его из проекта решения в качестве соисполнителя работ. После этого все члены комиссии поддержали проект решения и проголосовали за его вынесение на сессию.

Напомним, в течение 2022 года в Николаеве от российских обстрелов пострадали 16 больниц.

На восстановление лечебных учреждений из городского бюджета в 2022 году было выделено около 16 миллионов гривен. На сегодняшний день во всех больницах есть запас ОСБ-плит и продолжаются ремонты с заменой поврежденных оконных блоков, стеклопакетов, дверей, восстановление кровель.