На момент начала российского военного вторжения в порт Херсон находились 14 торговых судов: 9 судов, принимавших украинские экспортные грузы, и 5 коммерческих судов, которые находились на ремонте на судоремонтных предприятиях. Все они остаются в порту.

Такую информацию озвучил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет Центр транспортных стратегий.

— Из этих 14 судов, заблокированных в результате войны в Херсоне, 7 принадлежат судовладельцам Турции, 3 – Украины, по одному судну принадлежит компаниям из Мальты, Черногории, Египта, Маршалловых Островов, – уточнил он.

Он также сообщил, что в портах Николаевской области заблокированными остаются 29 коммерческих судов. Из этого числа 8 судов принадлежат судовладельцам из Греции, а 7 – из Турции.

Напомним, что в январе 2023 года в рамках программы «Grain from Ukraine» из порта Черноморск вышло четвертое судно с 30 тысячами тонн украинской пшеницы для Эфиопии.