Нардеп Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции «Слуга Народа» из-за поездки в Таиланд в разгар войны.

Об этом сообщила представитель фракции Юлия Палийчук.

«По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии «Слуга Народа», — написала она.

Ранее народного депутата Украины Николая Тищенко, который полетел в Таиланд якобы для «обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины», уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа», а также исключили из рядов партии.

Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что инициирует возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов власти.