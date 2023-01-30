Российские диктатурные власти хотят затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.
- Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины, – сказал Зеленский.
Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.
— Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны, – отметил он.
Напомним, ранее правительство Германии приняло историческое решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.
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Российские диктатурные власти хотят затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.
- Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины, – сказал Зеленский.
Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.
— Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны, – отметил он.
Напомним, ранее правительство Германии приняло историческое решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.