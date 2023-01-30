Российские диктатурные власти хотят затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.

- Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины, – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.