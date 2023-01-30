Одномоментный визит Президента Украины, Премьер-министра Дании, Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, а также руководства Офиса президента в Николаев – это подтверждение важности развития нашего региона для будущего страны в целом.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева после сегодняшнего общения с руководством страны и датской делегацией, которые сегодня побывали в Николаеве.

Как известно, сегодня с рабочим визитом в Николаеве находились Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

— Вместе с президентом и делегацией датского королевства навестили наших военных, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Показали гостям последствия прилетов вражеских дронов-камикадзе на объекты инфраструктуры и обсудили проблематику для бизнеса и экономики области, связанную с тем, что портовая инфраструктура региона сейчас не может нормально функционировать, — рассказала Анна Замазеева.

Она отметила, что значительное внимание во время общения уделили вопросам будущего восстановления Николаевщины в рамках шефства, которое Королевство Дании взяло над регионом.

— Сегодня поблагодарила Президента за то, что он не просто весной прошлого года дал старт сотрудничеству Датского королевства и Николаевщины, но и готов поддержать предложенные шаги, которые уже наработаны между нами. С нашей стороны на областном уровне уже проведен анализ региональной экономики Николаевщины и экономики Дании, определены точки взаимовыгодного сотрудничества и предоставлены предложения датской стороне, — сообщила глава Николаевского областного совета.

По словам Анны Замазеевой, ей удалось отдельно рассказать Президенту Украины о работе, которую ведет областная власть в направлении поддержки украинских военнопленных и членов их семей

— Воспользовавшись возможностью, доложила Владимиру Зеленскому о наших инициативах по поддержке семей наших Защитников и Защитниц, которые находятся или находились в плену. Рассказала о пилотной программе обеспечения жильем семей военнопленных, которую мы сегодня дорабатываем на областном уровне. В этом направлении, с руководством госкомпании «Укрфинжилье», уже проработан вариант расширения программы «єОселя» на семьи военнопленных при условии присоединения к ней местных бюджетов, за счет которых будет покрываться первый взнос. Это позволит объединить ресурсы бюджетов разных уровней и отдельных банковских программ для решения жилищных вопросов наших Героев, — уверена Анна Замазеева.

Помимо этого, по ее словам, она предложила руководству страны рассмотреть возможность расширения другие регионы страны уже работающих в Николаевской области программ поддержки семей военнослужащих, которые находятся в плену. В частности, програмы финансовой поддержки детей военнопленных и комплексной программы всесторонней реабилитации военнослужащих, вернувшихся из плена.

— Эти программы сегодня уже успешно работают у нас в Николаевской области, поэтому предложила расширить их и на другие регионы, — подытожила глава Николаевского областного совета.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в последний раз приезжал в Николаев с рабочим визитом 18 июня 2022 года. Тогда он осмотрел разрушенное российской ракетой здание облгосадминистрации. После проведенного совещания президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Николаевщина является тем регионом, который подвергается обстрелам российской армии. За все это время Россия не обстреливала Николаев всего 44 дня.

Пока почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов, кроме трех населенных пунктов, которые находятся на территории Кинбурнской косы. По последним данным руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина российские оккупанты заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат. В украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.