Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что назначенная несколько месяцев назад начальница Департамента энергетики горсовета Алла Луцкая — это человек, хорошо себя представивший и лично мэр доверяющий.

Об этом Александр Сенкевич заявил 31 января во время заседания сессии Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Он сообщил, что во время войны принял решение назначить на должность исполняющей обязанности руководителя департамента Аллу Луцку, которая до этого работала заместителем главы администрации Корабельного района Николаева. Это человек, которому он доверяет, акцентировал Александр Сенкевич.

— Мною было принято решение во время военных действий, там исполняет обязанности руководителя человек, которого, возможно, кто-то из вас знает, это Алла Луцкая. Это человек, которому я доверяю. Человек, который показал себя очень хорошо в должности заместителя главы районной администрации Корабельного района. В прошлом он работник правоохранительных органов, это как один из плюсов для меня. Ее все характеризуют как очень ответственный порядок человека. Во время военного времени она также работала в районе, помогала городским властям, находилась здесь постоянно. И я их доверил, чтобы она разобралась со всем. Потому что у правоохранительных органов, в том числе, есть вопросы в этот департамент. Собственно, она подняла информацию об исчезновении некоторых приборов, которые покупались для этого департамента. Она провела эту ревизию, занимается вопросом. Я ей доверяю и прошу, чтобы вы ей тоже доверяли, – сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что за время своего существования, а именно с 2017 года, департамент энергетики Николаевского городского совета стал не только «неотъемлемой частью проблемных вопросов», но также в большей степени «частью позитивных идей и уже реализуемых проектов», или планируются. Мэр Николаева уверен, что Департамент энергоэффективности нельзя ликвидировать.

— Относительно департамента энергоэффективности. Все, кто следит за его жизнедеятельностью и историей, знают, как он создавался, почему он создавался, кем он создавался, как он существовал и работал до нашего созыва. Этот департамент, кроме того, что стал неотъемлемой частью проблемных вопросов, он также является во многом частью позитивных идей и проектов, которые уже реализуются и планируются с использованием наших международных донорских программ и в том числе программы энергоэффективности, - сказал Александр Сенкевич.

Сегодня Департамент энергоэффективности завершает проект с данной организацией NEFCO по созданию отдельного теплового района и отключению ветки сети Николаевской ТЭЦ по Херсонскому шоссе.

— Это микрорайон, который идет от улицы Строителей по Херсонскому шоссе, от троллейбусного парка и до конца до улицы Гмырева. Этот проект уже окончен, мы им пользуемся в этом году. В будущем планируем закольцевать ТЭЦ сети и похоронить сети, которые находятся под улицей Херсонское шоссе, что позволит нам немного расширить дорогу, отремонтировать и забыть о том беспорядке, который там постоянно происходит, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, отметил мэр, есть вопросы относительно незавершенных объектов.

— Я постоянно получаю информацию о том, что у нас зима третий год, а до сих пор в некоторых домах, не являющихся ОСМД, участвовавших в программе замены окон в подъездах, до сих пор гуляет ветер, и их нужно все же завершить. - сказал Александр Сенкевич.

Обращаясь к депутатам, он предложил им более тесно поработать с главой Департамента и согласовать список объектов, работы по энергомодернизации на которых необходимо завершить.

Как известно, содержание штата работников Департамента энергетики Николаевского городского совета в военном 2022 году обошлось в 3 миллиона 380 тысяч гривен, несмотря на то, что департамент фактически не работал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года.

С апреля по октябрь 2022 года работники департамента получали только оклады, поскольку формально департамент находился в простое согласно решению исполнительного комитета №315 от 3 мая 2022 года, которым установлено начало простоя с 1 апреля. Решением исполкома №543 от 11 октября 2022 года департамент энергетики исключен из перечня исполнительных органов, где установлен простой.

В октябре 2022 на должность директора департамента энергетики была назначена Алла Луцка. За три месяца ей было начислено 128 тысяч 333 гривен, из которых 55 тысяч 238 гривен – премия. Оклад составляет 8600 гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны из мэрии Николаева исчезла специализированная техника Центра энергоэффективности, в том числе тепловизоры и газоанализаторы, необходимые для проведения энергоаудита, а также личная оргтехника работников. Спецтехника находилась на балансе коммунального предприятия Институт социально-экономического развития города.