Администрация Заводского района Николаева объявила повторный тендер на услуги по механизированной вакуумной и влажной уборке дорог. Ориентировочная стоимость закупки – 7 миллионов 752 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Указано, что подрядчик в течение 2023 года должен будет убрать 5 780 километров дорог в Заводском районе вакуумным методом и 2 890 километров — влажным.

Начало аукциона намечено на 13 февраля.

Отметим, что в конце декабря администрация объявляла торги, но отменила их.

Напомним, компания «Карс Клининг» получила подряды на ликвидацию мусорных свалок и уборку дорог от снега в Ингульском районе без использования электронной системы закупок по военной процедуре.