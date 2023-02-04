В русской Борисовке (Белгородская область) ночью горела нефтебаза. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это произошло якобы из-за обстрела со стороны войск Украины.

Он заявил, что «снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода». О пострадавших он не сообщил, но объявил бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Местные паблики пишут, что огнем также задел Борисовский завод мостовых металлоконструкций, который расположен рядом. Продукцию этого завода использовали, в частности, при строительстве Крымского моста.

Напомним, что в российском городе Киров вспыхнула Феодоровская церковь. Известно, что именно в этом месте благословляли российских оккупантов на войну в Украине.