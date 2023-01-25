В русском городе Киров вспыхнула Феодоровская церковь. Известно, что именно в этом месте благословляли российских оккупантов на войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Кировской области, цитирует российское издание «ФедералПресс».

Там указывают, что информация о пожаре в храме поступила в ночь на 25 января, однако погасить вспышку удалось только до утра. По данным спасателей, погибших и травмированных нет.

Как писало TACC, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пламя быстро охватило деревянную крышу здания. К тушению привлекли 35 пожарных и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Феодоровская церковь была построена в Кирове в 2007 году. Ранее на этом месте был храм начала ХХ века, посвященный той же иконе, однако в 1962 году он был уничтожен.

Напомним, 25 декабря в станице Тбилисской Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в местном ТЦ Вега . Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров.