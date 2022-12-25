Утром в воскресенье, 25 декабря, в станице Тбилисской Краснодарского края РФ разгорелся пожар в местном ТЦ Вега. Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров.

Местные телеграмм-каналы опубликовали фото и видео пожара около 8:30 по местному времени. ( 07:30 по Киеву).

По данным регионального МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды.

Через два часа возгорание было ликвидировано. Сообщается, что никто не пострадал.