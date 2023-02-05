На деоккупированной территории Николаевщины продолжается строительство 42-метрового железобетонного моста, соединяющего два берега реки.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

Работы выполняют военнослужащие мостостроительных подразделений Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

— Процесс работы – непрерывный. Поставлены задачи и сроки выполнения. Поэтому работают оперативно, слаженно, без простоя, бетонируя сваи параллельно с двух берегов, – объяснил командир мостовой роты, капитан Евгений Сугак.

Пока идет строительство, людей и военнослужащих с берега на берег доставляют моторной лодкой.

Напомним, что в 2023 году планируют капитально отремонтировать два моста возле деоккупированной Снигиревки Николаевской области. Стоимость работ составляет 300 миллионов 792 тысячи 500 гривен.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года российские оккупанты пытались замедлить продвижение ВСУ. Для этого захватчики разрушили не менее 11 мостов и переправ в Херсонской области. В частности, мост при выезде из Снегиревки в сторону Херсона.