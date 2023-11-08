На Миколаївщині депутати Доманівської селищної ради повторно намагаються розпустити виконавчий комітет. На попереднє рішення голова селищної ради Віктор Власюк наклав вето.

Про це у коментарях «НикВеcти» розповів депутат Вознесенської райради Василь Іванченко, який був присутнім на засіданнях сесії при розгляді питання.

Нагадаємо, що 20 жовтня депутати проголовували про розпуск виконавчого комітету. Однак дію рішення було призупинено головою селищної ради Віктором Власюком. У розпорядженні вказано, що була порушена процедура прийняття рішення, а також воно є протиправним, адже «не містить жодного правового обґрунтування».

На 1 листопада було призначено позачергову сесію, однак депутатам не вистачило двох голосів, щоб подолати це вето.

Василь Іванченко каже, що для депутатів це питання стало принциповим і вони мають намір довести його до логічного завершення — розпуску виконкому.

— Депутати сказали, що для них це вже принципове питання і вони будуть діяти далі. 7 листопада 15 депутатів зареєстрували звернення, плюс три депутати ще окремо від себе зареєстрували. Звернення зареєстровано у селищній раді. Тобто питання піднімається вдруге, але тепер депутати вимагають ще й звіт секретаря селищної ради, — зазначає він.

Василь Іванченко розповідає, що наразі селищний голова Віктор Власюк пішов на лікарняний.

Депутати Доманівської селищної ради обґрунтували свою позицію на трьох аркушах та вимагають скласти позачергову сесію, заслухати звіт про роботу виконавчого комітету та секретаря селищної ради, а також розпустити членів виконкому.

Нагадаємо, що Доманівську територіальну громаду Миколаївської області планують перевести на альтернативні види пального.

Також повідомлялося, що в селищі Доманівка місцева мешканка поскаржилась на роботу сільськогосподарського підприємства, територія якого знаходиться за парканом її дому. За її словами, працівники розвантажують зернові культури, а весь пил та бруд летять в її двір.