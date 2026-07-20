 «Там моєї вини немає». Справу директора гранітного кар'єру на Миколаївщині почали розглядати по суті

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Головна Новини Правосуддя 13:30, 20 липня, 2026

«Там моєї вини немає». Справу директора гранітного кар'єру на Миколаївщині почали розглядати по суті

У Доманівському районному суді Миколаївської області з третьої спроби розпочали розгляд по суті кримінального провадження щодо ексдиректора ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» Олега Бабіна, якого обвинувачують у незаконному видобутку граніту.

Засідання відбулося 16 липня, повідомляють «МикВісті».

На засідання зʼявились обвинувачений Олег Бабін, його захисник Павло Романенко. Представники Державно екологічної інспекції вкотре не зʼявились. Під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. За версією обвинувачення, після зупинення з 1 грудня 2018 року спеціального дозволу на користування надрами Олександрівського родовища директор підприємства організував незаконний видобуток граніту із застосуванням вибухових робіт.

Прокуратура стверджує, що за декілька місяців підприємство незаконно видобуло 116 тисяч 718 кубічних метрів гранітної продукції, а завдані державі збитки становлять 343 мільйони 867 тисяч 335 гривень.

Прокурор Костянтин Льовін зачитує обвинувальний акт. Фото: МикВістіПрокурор Костянтин Льовін зачитує обвинувальний акт. Фото: МикВісті

— Наказ для відома та виконання керівництвом підприємства скеровано відповідним листом від 6 листопада 2018 року. І отримано представником підприємства за довіреністю 16 листопада у відділенні Укрпошти у Південноукраїнську. Таким чином директор був належним чином повідомлений та був обізнаний про зупинення дії спеціального дозволу на використання надрами, — зачитав обвинувальний акт прокурор Костянтин Льовін.

Хоча й особу, яка нібито отримала документ, слідством допитано не було. Крім того, за словами сторони захисту, жодних довіреностей підприємство не надавало.

Водночас, згідно тексту обвинувального акту, акти прийому, здачі та підривних робіт на карʼєрі були дійсно підписані посадовими особами компанії, але прокурор не вказав, що це був особисто Олег Бабін.

Після оголошення суддя Оксана Кривенко запитала обвинуваченого, чи визнає він свою вину.

Олег Бабін вину не визнав. Фото: МикВістіОлег Бабін вину не визнав. Фото: МикВісті

— До даної події я непричетний. Там моєї вини немає. Цивільний позов не визнаю, збитків я не заподіяв, — відповів Олег Бабін.

Після цього суд визначив порядок дослідження доказів. Спочатку сторона обвинувачення надаватиме письмові матеріали справи, після чого суд перейде до допиту свідків обвинувачення, а згодом — свідків захисту та самого обвинуваченого.

Суддя Оксана Кривенко. Фото: МикВістіСуддя Оксана Кривенко. Фото: МикВісті

Наступне засідання призначили на 29 липня.

У коментарі «МикВісті» Олег Бабін зауважив, що не розуміє, звідки взялась сума у понад 340 мільйонів гривень збитків, адже екологічна інспекція не провела на підприємстві жодних замірів.

— Вони мали приїхати на карʼєр, провести відповідні дії, а не на акти виповнених робіт посилатись. На папері можна написати що завгодно. Коли я там був керівником, ніхто з них не приїжджав, — сказав Олег Бабін.

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Про підозру Олегу Бабіну ще у серпні 2025 року відзвітував генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який за тиждень після цього заявляв, що бізнес під час війни потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання.

Під час засідання у справі в травні 2026 року суд оголосив перерву, бо прокуратурі не вистачило часу ознайомитись з усіма матеріалами справи.

Наступне засідання відбулось у червні. Під час нього захист Олега Бабіна вкотре заявив про бездіяльність слідчих та прокурорів на етапі досудового розслідування. За словами адвоката, правоохоронці не провели почеркознавчу експертизу та не ознайомились із матеріалами, які захист планує використовувати під час розгляду справи.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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