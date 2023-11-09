Київрада з другої спроби підтримала рішення про позбавлення керівних посад у комісіях депутатів від забороненої партії «ОПЗЖ».
Таке рішення підтримали 68 депутатів Київради, повідомляє «УП».
Іншим рішенням Київрада ухвалила новий склад комісій в нові редакції.
Згідно з проектом рішення, який було винесено на голосування, депутати від «ОПЗЖ», які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.
Нагадаємо, у Вінниці викрили банду рекетирів, до складу якої входив депутат райради від «ОПЗЖ».
Також повідомлялося, що на початку року Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.
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Київрада з другої спроби підтримала рішення про позбавлення керівних посад у комісіях депутатів від забороненої партії «ОПЗЖ».
Таке рішення підтримали 68 депутатів Київради, повідомляє «УП».
Іншим рішенням Київрада ухвалила новий склад комісій в нові редакції.
Згідно з проектом рішення, який було винесено на голосування, депутати від «ОПЗЖ», які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.
Нагадаємо, у Вінниці викрили банду рекетирів, до складу якої входив депутат райради від «ОПЗЖ».
Також повідомлялося, що на початку року Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.