Клуб

«Мене хотіли кинути», — бізнесмен розповів про зернову схему з участю миколаївського депутата Афанасьєва

Український бізнесмен Сергій Ваганян розкрив деталі однієї зі схем з продажу аграрної продукції, у якій прозвучало імʼя миколаївського депутата Олега Афанасьєва, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це він розповів у прямому ефірі екснардепу Бориславу Березі.

Ймовірно, йдеться про часовий проміжок за 2020 рік. Начальник управління Служби безпеки Одеської області Віктор Доровський познайоми Сергія Ваганяна із бізнесманами Олегом Афанасьєвим та Іваном Чебаном. Останні, як він каже, намагались кинути його на угоді з продажу кукурудзи.

— Коли довірені особи, які були моїми покупцями аграрної продукції з Миколаєва та Одеси, Олег Афанасьєв та Іван Чебан, з якими мене познайомив Віктор Доровський, начальник УСБУ в Одеській області за вказівкою Наумова. Хотіли відвантажити з одеського порту 90 тисяч кукурудзи, я дізнався, що ця угода не є такою доброчесною, — сказав Сергій Ваганян.

— Вас хотіли кинути, кажіть прямо, — додав Борислав Береза.

— Так, мене хотіли кинути. І в цьому були замішані і Доровський, і Наумов, і Чебан, — сказав Ваганян.

У якості прикладу бізнесмен згадав за недавню кримінальну справу, яку відкрили проти підприємиці Оксани Сольської. Остання тривалий час була партнеркою Олега Афанансьєва. Однак у 2022 році депутат, за даними слідства, інсценував удар по зерносховищу, де знаходилась продукція Сольської.

Наразі суди Миколаєва розглядають дві кримінальні справи, де Сольську підозрюють у несплаті податків, а в іншому Олега Афанасьєва звинувачують незаконному заволодінні зерном на майже 900 тисяч доларів.

— До речі, це саме підтверджується в 2022 році, у них вже є така ситуація, з бізнесвумен, її прізвище Сольська. Вони дали на 900 тисяч доларів аграрної продукції, а Афанасьєв почав розповідати, що по складам підприємства прилетіла ракета і був обстріл. Зараз справа в суді розглядається. Афанасьєв, до речі, є депутатом Миколаївської міської ради від ОПЗЖ, такий символічний звʼязок. І коли я відмовився постачати продукцію на їх контрагента, почались певні конфлікти, незадоволення. Бо люди вже прибуток поділили, і мабуть в голові його вже витратили, — сказав Сергій Ваганян.

Нагадаємо, що Оксана Сольська знаходилась у СІЗО понад трьох місяців. 12 червня 2025 року вона вийшла зі слідчого ізолятора, внісши заставу.

Справа Оксани Сольської

Історія про скандальну справу Оксани Сольської, власниці агробізнесу у Миколаєві, набула розголосу після публікації блогу її адвоката Євгена Грушовця «Система помсти, або Деякі особливості роботи правоохоронних органів».

У ньому він повідомив, що Оксана Сольська звернулась до їх компанії для захисту у справі про викрадення зерна на 900 тисяч доларів, у якій фігурує депутат Миколаївської міської ради Олег Афанасьєв. У листопаді 2024 року Офіс Генерального прокурора повідомив про те, що депутату міськради Миколаєва повідомили про підозру в шахрайстві, за версією слідства той імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів. Зерно належало Оксані Сольській.

Однак паралельно жінка опинилась у слідчому ізоляторі Миколаєва, куди вона потрапила після того, як повернулась в Україну для надання показів слідству. Наразі вона перебуває в СІЗО понад трьох місяців за підозрою в ухиленні від сплати податків. Хоча санкція статті 212 Кримінального кодексу України, за якою її підозрюють, передбачає лише штраф без обов’язкового тримання під вартою. 21 травня у Центральному суді пройшло чергове засідання у справі, де Сольська є підозрюваною. Адвокати на ньому просили про відвід судді Галини Подзігун, зазначивши, що вона може бути упередженою. Однак суд відхилив їх клопотання.

Наступного дня суд мав розглянути зміну запобіжного заходу Оксані Сольській. Однак прямо у той же час управління Служби безпеки України у Миколаївській області затримало жінку під будівлею суду і вручило другу підозру.

Розглянути зміну запобіжного заходу вдалось лише за дві години після вручення Оксані Сольській підозри.

4 червня у Корабельному районному суді Миколаєва пройшло засідання у справі депутата Миколаївської міської ради від «ОПЗЖ» Олега Афанасьєва. Чоловіка обвинувачують у заволодінні зерном на майже 900 тисяч доларів, що належало місцевій агропідприємиці Оксані Сольській.

