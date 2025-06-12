Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Миколаївська підприємиця Оксана Сольська вийшла із СІЗО. Вона внесла заставу у 7,5 млн грн. Фото: «МикВісті»

Власниця агробізнесу у Миколаєві Оксана Сольська, яку підозрюють у несплаті податків, після внесення застави вийшла із СІЗО. Її утримували там понад трьох місяців.

Про це стало відомо 11 червня під час чергового засідання у її справі у Центральному районному суді, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зі слідчого ізолятора підозрювана вийшла 28 травня. Розмір застави, яку сплатила Оксана Сольська, становила 7,5 мільйонів гривень.

Під час вчораншього засідання прокурор Олександр Грицюк просив про продовження покладених на Оксану Сольську обовʼязків до 16 липня.

— Більш мʼякий запобіжний захід ніяким чином не перешкоджає у вчиненні інших кримінальних правопорушень, переховувань від органів досудового розслідування чи суду, — зауважив прокурор.

Однак захисник підозрюваної Вʼячеслав Грибонос зауважив, що у деяких частинах, де вказується про вчинення тяжкого злочину, сторона обвинувачення не надає вагомих доказів її вини. Він також відповів на ризики, на яких наголошує слідство. Адвокат підозрюваної зазначив, що Сольська здала закордонний паспорт і не має наміру переховуватись.

Прокурор Олександр Грицюк. Фото: «МикВісті» Оксана Сольська на засіданні 11 червня. Фото: «МикВісті»

— Виїхати без паспорту вона не може, переховуватись не може. Вона приїхала сюди, щоб встановлювати всі обставини, — відповів Вʼячеслав Грибонос.

Крім того, сторона захисту просила суд дати можливість Оксані Сольській спілкуватись із чоловіком.

На що суддя Галина Подзігун уточнила, який статус у даній справі має Ігор Сольський.

— Ніякого статуса немає. Він не фігурує у жодній причетності до злочину, він лише зазначається, як один із керівників компанії, на яку впливає Сольська, — відповів Вʼячеслав Грибонос. — А з чоловіком ніхто і не забороняє спілкуватись щодо дітей, іх навчання, забороняється спілкуватись щодо кримінального провадження, — відповів прокурор Олександр Грицюк. — Скільки місяців існує ця заборона?, — спитала Галина Подзігун. — Пʼять, — відповів прокурор. — Який статус за пʼять місяців має чоловік?, — уточнила суддя. — Її чоловік перебуває закордоном. Готуються багато матеріалів, які підуть на…, — сказав прокурор. — Що зроблено за пʼять місяців? Те, що ви готуєтесь, це зрозуміло, — відповіла Галина Подзігун. — Скеровано клопотання в суд про арешт майна, — зазначив Грицюк.

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До слів прокурора слідчий УСБУ Миколаївської області Володимир Мостовий додав, що 13 березня Сольському були надіслані виклики у якості свідка на три допити.

— Відповідне посилання він отримав. На допит у якості свідка на вказані три повістки не зʼявився, — сказав слідчий.

На це захисник Оксани Сольської зазначив, що матеріали, про які каже сторона обвинувачення, не були навіть долучені до справи.

— Ми чуємо про це зі слів слідчого. А по-друге виконання чи невиконання чоловіком Сольської жодним чином не змінюють ситуації щодо спілкування із нею, і не впливає на ризики. Зʼявиться він чи ні, для кримінального провадження нічого не зміниться, — сказав Грибонос.

Суддя Галина Подзігун дозволила підозрюваній спілкуватись із чоловіком. Фото: «МикВісті»

Суддя Галина Подзігун задовольнила клопотання, але із переліку осіб, з якими Сольській було заборонено контактувати, виключено її чоловіка.

Справа Оксани Сольської

Історія про скандальну справу Оксани Сольської, власниці агробізнесу у Миколаєві, набула розголосу після публікації блогу її адвоката Євгена Грушовця «Система помсти, або Деякі особливості роботи правоохоронних органів».

У ньому він повідомив, що Оксана Сольська звернулась до їх компанії для захисту у справі про викрадення зерна на 900 тисяч доларів, у якій фігурує депутат Миколаївської міської ради Олег Афанасьєв. У листопаді 2024 року Офіс Генерального прокурора повідомив про те, що депутату міськради Миколаєва повідомили про підозру в шахрайстві, за версією слідства той імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів. Зерно належало Оксані Сольській.

Однак паралельно жінка опинилась у слідчому ізоляторі Миколаєва, куди вона потрапила після того, як повернулась в Україну для надання показів слідству. Наразі вона перебуває в СІЗО понад трьох місяців за підозрою в ухиленні від сплати податків. Хоча санкція статті 212 Кримінального кодексу України, за якою її підозрюють, передбачає лише штраф без обов’язкового тримання під вартою.

21 травня у Центральному суді пройшло чергове засідання у справі, де Сольська є підозрюваною. Адвокати на ньому просили про відвід судді Галини Подзігун, зазначивши, що вона може бути упередженою. Однак суд відхилив їх клопотання.

Наступного дня суд мав розглянути зміну запобіжного заходу Оксані Сольській. Однак прямо у той же час управління Служби безпеки України у Миколаївській області затримало жінку під будівлею суду і вручило другу підозру.