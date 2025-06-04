Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Справу розглядає Корабельний районний суд міста Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У Корабельному районному суді Миколаєва пройшло засідання у справі депутата Миколаївської міської ради від «ОПЗЖ» Олега Афанасьєва. Чоловіка обвинувачують у заволодінні зерном на майже 900 тисяч доларів, що належало місцевій агропідприємиці Оксані Сольській.

На засіданні, що пройшло 3 червня, побувала кореспондентка «МикВісті».

Про факт викрадення зерна у ЗМІ стало відомо у листопаді 2024 року, коли Офіс Генерального прокурора України повідомив депутату про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 27 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Не дивлячись на статус обвинуваченого у даній справі, суд не застосував щодо Олега Афанасьєва жодних запобіжних заходів.

Перед початком вчорашнього засідання по суті, яке слухає суддя Тетяна Головіна, справу повернули на стадію підготовчого засідання, щоб дорозʼяснити Олегу Афанасьєву його права. Зокрема про можливість розгляду його справи колегією суддів. Однак підсудний висловив бажання продовжувати процес у тому ж складі суду.

Суддя Корабельного суду Тетяна Головіна. Фото: «МикВісті»

Після суд мав повернутися до розгляду справи по суті, але перед цим адвокат потерпілої Михайло Флященко долучив до справи цивільний позов до Олега Афанасьєва і двох співвідповідачів — Євгенія Галиченка і компанії з вирощування зернових ТОВ «Самга», обвинувальні акти по відношенню до яких також будуть скеровані у суд, зауважив адвокат Оксани Сольської.

— У цивільному позові, посилаючись на матеріали справи, визначено докази, на які ми спираємось, там визначена сума позову — це 34 мільйони 277 тисяч 484 гривні, що еквівалентно сумі 812 267 тисяч доларів США. Більш того, мною зазначені попередні судові витрати, які Сольська понесла на стадії досудового розслідування, попередньо ця сума становить 10 тисяч доларів, — сказав Михайло Флященко.

Згідно матеріалів, які озвучив на суді прокурор генеральної прокуратури, у 2022 році зерно мало бути експортоване за контрактом закордонному покупцеві. Сума контракту склала близько 2 мільйонів доларів. Постачанням займалося ТОВ «Інтер ТМ», яке залучило підрядників, які мали отримати сою, зафіксувати її кількість, якість, забезпечити перевалку та завантажити продукцію на судно. Це мала виконати ТОВ «Самга», бенефіціаром якої є Олег Афанасьєв, як зазначає слідство.

Слідство зазначає, що ТОВ «Самга» мала завантажити зерно на причалі суднобудівного заводу «Океан» 22 лютого 2024 року, однак роботи зупинили через початок повномасштабної військової агресії Росії 24 лютого.

Олега Афанасьєва захищає адвокат Рустам Ісламов. Фото: «МикВісті» Потерпіла у справі Оксана Сольська. Її захисник Михайло Флященко виступав по відеозвʼязку. Фото: «МикВісті»

Станом на березень судно продовжувало перебувати на причалі заводу. Як зазначив прокурор, Олег Афанасьєв з невідомими домовився із представниками «Океану» про тимчасове переміщення на територію складу порту, де і був інсценований удар РСЗВ.

— Надалі Афанасьєв, реалізуючи злочинний план, з метою імітації влучення в орендований склад російської ракети, у невстановлений час та місце отримав її уламки. Завантаживши незначну кількість зерна сої у приміщення складу порту, він розкидав уламки ракети», — сказав прокурор.

Іншу частину продукції, як запевняє прокуратура, з територію «Океану» було вивезено. Адвокат Оксани Сольської Євген Грушовець у своєму блозі на «Українській Правді» повідомляв, що пізніше це зерно вдалось знайти на складах в Рені, але доступ до нього правоохоронцям був штучно забарикадований.

У червні 2022 року Афанасьєв через свого адвоката звернувся в поліцію із заявою про необхідність фіксації пошкодження складу на території порту і знищення партії сої. Факт фейкового знищення продукції він самостійно підтвердив у одній із телефонних розмов, каже прокурор.

Сам Олег Афанасьєв свою вину не визнає. Так само, як і поданий захисником Сольської цивільний позов.

Обвинувачений Олег Афанасьєв є депутатом Миколаївської міської ради. Фото: «МикВісті»

Суддя Тетяна Головіна уточнила порядок дослідження доказів. Однак згоди сторони не дійшли у послідовності допитів. Зокрема адвокат Афанасьєв Рустам Ісламов наполягав, щоб його підзахисний давав свідчення останнім.

У справі оголошено перерву. На наступному засіданні суд має перейти до розгляду письмових доказів.

Справа Оксани Сольської

Історія про скандальну справу Оксани Сольської, власниці агробізнесу у Миколаєві, набула розголосу після публікації блогу її адвоката Євгена Грушовця «Система помсти, або Деякі особливості роботи правоохоронних органів».

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У ньому він повідомив, що Оксана Сольська звернулась до їх компанії для захисту у справі про викрадення зерна на 900 тисяч доларів, у якій фігурує депутат Миколаївської міської ради Олег Афанасьєв. У листопаді 2024 року Офіс Генерального прокурора повідомив про те, що депутату міськради Миколаєва повідомили про підозру в шахрайстві, за версією слідства той імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів. Зерно належало Оксані Сольській.

Однак паралельно жінка опинилась у слідчому ізоляторі Миколаєва, куди вона потрапила після того, як повернулась в Україну для надання показів слідству. Наразі вона перебуває в СІЗО понад трьох місяців за підозрою в ухиленні від сплати податків. Хоча санкція статті 212 Кримінального кодексу України, за якою її підозрюють, передбачає лише штраф без обов’язкового тримання під вартою.

21 травня у Центральному суді пройшло чергове засідання у справі, де Сольська є підозрюваною. Адвокати на ньому просили про відвід судді Галини Подзігун, зазначивши, що вона може бути упередженою. Однак суд відхилив їх клопотання.

Наступного дня суд мав розглянути зміну запобіжного заходу Оксані Сольській. Однак прямо у той же час управління Служби безпеки України у Миколаївській області затримало жінку під будівлею суду і вручило другу підозру.

Розглянути зміну запобіжного заходу вдалось лише за дві години після вручення Оксані Сольській підозри.