Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Про це повідомили в СБУ.
За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтервʼю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.
«Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», — нагадали в СБУ.
Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:
СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.
В свою чергу Тарас Кремінь заявив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.
Тим часом, у ректораті університету «Львівська політехніка» вважають, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
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Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Про це повідомили в СБУ.
За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтервʼю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.
«Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», — нагадали в СБУ.
Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:
СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.
В свою чергу Тарас Кремінь заявив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.
Тим часом, у ректораті університету «Львівська політехніка» вважають, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.