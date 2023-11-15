Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтервʼю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

«Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», — нагадали в СБУ.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

стаття 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

стаття 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

стаття 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

стаття 182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.

В свою чергу Тарас Кремінь заявив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.

Тим часом, у ректораті університету «Львівська політехніка» вважають, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.