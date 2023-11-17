Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім привів приклад хоробрості Очакова, який майже щодня потерпає від російських обстрілів, зазначивши, що навіть в таких умовах всі сесії міськрада там проводить офлайн.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Апостроф TV», пишуть «НикВести».

— Очаків це історично дуже потужне місто. Там дуже хоробрі люди. По пам’яті, з 15 тисяч там 7 тисяч людей залишаються. Я вам приклад наведу. Всі сесії міської ради за весь цей час проводилися офлайн. Навіть під час обстрілів, в укритті. Очаків стоїть і буде стояти, — сказав Віталій Кім.

Варто нагадати, що за відповідний період міська рада Миколаєва, депутатом якої водночас є Віталій Кім, не провела жодної сесії в офлайн-форматі. Починаючи з 24 лютого засідання проводяться виключно в зум-конференціях.

На думку голів фракцій, це не змінить якість роботи депутатів. Зокрема, таку думку підтримали Артем Ільюк, Ганна Ременнікова та Федір Панченко.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Також нагадаємо, що під час сесії 26 жовтня цього року представник промерської партії «Пропозиція», секретар міськради Дмитро Фалько, а також одна з керівників управління комунального майна міста Тетяна Дмитрова назвали миколаївських депутатів «зайчатами» за одностайне голосування щодо об'єднання пологових будинків.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував поведінку депутатів міської ради під час сесії, коли після результатів голосування з важливих для виконавчої влади питань одна з чиновниць назвала їх зайчатами. Він сказав, що не вважає за потрібним давати цій ситуації оцінку, але попросив депутатський корпус слідкувати за своїми мікрофонами.

Зазначимо, що сесії в онлайн-режимі відбуваються і в облраді. Єдина за час повномасштабної війни офлайн-сесія пройшла в березні 2023 року, коли депутати мали обрати першого заступника голови обласної ради.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Нещодавно заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення депутатський корпус Очаківської міської ради проводив лише очні засідання сесій. Депутати збирались навіть в бомбосховищах.

Також в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання. Міській владі вдалось організувати процес офлайн-навчання. Для цього в одній зі шкіл було облаштовано бомбосховище, в якому є шкільні класи, клас безпеки, їдальня та спортзал.