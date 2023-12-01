Прикордонники кажуть, що відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав в коментарі «Українській правді».

Він зазначив, що прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і правил перетину кордону громадянами України.

На час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

— Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 грудня, експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка знову не випустили за кордон, коли він прямував у Вашингтон на Саміт Міжнародного демократичного союзу.