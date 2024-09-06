В Одесі голові облради Діденку під час засідання сесії «подарували» подушку, набиту грошима

Вручення подушки Григорію Діденку під час засідання сесії Одеської облради. Скриншот трансляції засідання сесії Одеської облради

На сесії Одеської обласної ради голові облради Григорію Діденку кинули подушку, набиту грошима та пір'ям.

Інцидент стався під час трансляції засідання сесії Одеської облради. Також відео з сесії опублікувало місцеве видання «Думская».

На відео видно, що голова фракції «Європейська солідарність» Михайло Шмушкович передав подушку президії. Після чого Григорій Діденко кинув подушку назад у зал, внаслідок чого гроші та пір'я розлетілися по підлозі.

«Це подарунок від нашої фракції, щоб вам краще спалося вночі», — сказала колега Михайла Шумковича депутатка Юлія Чухало.

Під час свого виступу депутатка сказала, що за інформацією ЗМІ, під час обшуків у Григорія Діденка та його дружини була вилучена готівка, що знаходилася всередині подушки.

«Я та мої колеги неоднарозово виступали щодо приховування документів головою обласної ради, зловживання владою, перевищення влади, недоречного витрачання бюджетних коштів у війну, роздачу майна громад. А жителі Одеської області із засобів масової інформації могли спостерігати, як оновлювався автопарк родини Діденко, а пан Діденко та його дружина обновляли гардероб брендовими італійськими речами. І все це у війну. Сором і ганьба!», — сказала Юлія Чухало.

Зазначимо, що в кінці серпня, за даними одеських журналістів НАБУ проводило обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, його помічниці Лілії Томашевської та одного з депутатів облради. Причиною стали нібито підозри в корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

Однак в НАБУ поки жодної інформації з цього приводу не надавали. «Суспільне.Одеса» повідомило, що журналісти намагалися взяти коментар з цього приводу, однак в НАБУ відмовились надавати інформацію з цього приводу.