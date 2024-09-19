Нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко. Фото: Бабель

Народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд (ВАКС) та Національне антикорупційне бюро України.

У четвер, 19 вересня, ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання.

Народний депутат обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, що йдеться про нардепа від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка. Він намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але в квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Андрія Одарченка вдома немає, де він — не знає, депутат на зв'язок не виходить.

18 вересня нардеп не з’явився у судове засідання та не попередив про причини неявки.

«Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним. Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», — йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що 10 червня Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм звільняється з посади.

В той же час видання «Страна.ua» повідомляє з посиланням на джерела, що прем'єр Денис Шмигаль не погодив відрядження Мустафи Найєма на щорічну конференцію щодо відновлення України, яка проходитиме в Берліні 11-12 червня. Після чого Мустафа Найєм подав у відставку.