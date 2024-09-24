Нардепа Одарченка заочно відправили під варту, а ₴15 млн застави направили в держбюджет
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- Альона Коханчук
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9:40, 24 вересня, 2024
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Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту народного депутата Андрія Одарченка, який перебуває у міжнародному розшуку. За даними слідства, він виїхав до Румунії.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час засідання суду було вирішено:
- Задовольнити клопотання прокурора та звернути у дохід держави 15 мільйонів гривень, сплачених як застава за Одарченка минулого року.
- Заочно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
«Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року ВАКС відправив депутата на два місяці під варту. А втім, він міг вийти на волю під заставу у 15 мільйонів гривень із покладенням на нього низки обов’язків, як-от поява в суді за першою вимогою. Однак Андрій Одарченко вже втретє не прийшов на засідання. 18 вересня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури припустили, що він покинув Україну. Андрія Одарченка оголосили в міжнародний розшук.
Також нагадаємо, що нардеп від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.