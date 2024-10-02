Звільнений з поста віцепремʼєра по відновленню Кубраков заявив, що в нього є план відбудови

Олександр Кубраков, архівне фото «МикВісті»

Колишній віцепремʼєр-міністр з відбудови — ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine, який має на меті розроблення Стратегії економічного відновлення України.

Основною метою центру є розробка детального стратегічного плану розвитку економіки України в умовах війни та післявоєнного відновлення, написав він у колонці «We Build Ukraine: конкретний план дій для економічного зростання», для видання «Економічна правда».

За його словами, консультанти міжнародної консалтингової компанії Boston Consulting Group (BCG) провели глибокий аналіз української економіки, ґрунтуючись на великих масивах даних та інтервʼю з понад 100 представниками влади, українським та міжнародним бізнесом, профільними експертами.

Олександр Кубраков зазначив, що фінальний документ містить перелік 350+ пріоритезованих ініціатив, які має здійснити як держава, так і приватний сектор, а також окремі стратегії для відновлення економіки регіонів країни.

У результаті, стратегія визначає вісім ключових секторів економіки, які потребують реформ, державних та приватних інвестицій. Трансформація цих секторів за оцінкою BCG дасть найбільший ефект для збільшення обсягу ВВП (внутрішній валовий продукт) країни.

«Ця пріоритезація базується на оцінці ролі секторів у період до повномасштабної війни, в період з 2022 року, а також враховує реалії та можливості світових ринків та глобальної конкуренції», — пише Олександр Кубраков.

У фокусі такі сектори:

Сільське господарство та харчова промисловість;

Метали та гірничодобувна промисловість;

ІТ;

Оборонне виробництво;

Будівництво;

Енергетика;

Зелена енергетика;

Автомобільна промисловість.

«Пріоритет стратегії — економічне відновлення, однак воно неможливе без доступу до фінансів, робочої сили, логістичної та телеком-інфраструктури. Одним із найпріоритетнішим факторів економічного зростання є доступ бізнесу до фінансування. Наразі українські підприємці в більшості випадків розвиваються за власні кошти, адже банки, на жаль, не повністю виконують свою ключову ринкову функцію — вони майже не кредитують реальний сектор економіки», — наголошує Олександр Кубраков.

Він також зазначає, що водночас, держава витрачає десятки мільярдів гривень на підтримку банківського сектору, створюючи «замкнене коло». Банки отримують проценти від держави за ОВДП, за депозитними сертифікатами та компенсацію за пільговими державними програмами, такі як «Доступні кредити 5-7-9».

З 2022 року обсяг пільгових кредитів зріс в рази і сягає майже 40% портфеля працюючих кредитів банків. Фактично весь приріст чистого кредитного портфеля банків забезпечується пільговими програмами, пише він.

Загальна ж сума отриманих від держави процентних доходів у 2024 році може сягнути 200 мільярдів гривень (на 20 мільярдів гривень більше, ніж в попередньому році). Значна частина цих грошей могла б працювати в реальному секторі.

«Відповідно, щоб оживити економіку, ми маємо запустити адекватні ринкові механізми кредитування бізнесу. Від доступу до фінансування та інших важливих чинників залежить майбутнє економічне зростання, тому для кожного з них ми розробимо детальний план реформ», — розповідає ексвіцепремʼєр-міністр з відбудови.

Він також наголошує, що у розробленій Стратегії немає нової формули, це пріоритезований перелік кроків та рекомендацій, виконання яких дає шанс на збільшення ВВП у рази до 2040 року.

«Якщо ми не матимемо своєї сильної економіки, ми ризикуємо стати частиною чужої економічної стратегії. Ми розпочинаємо експертні дискусії, консультації з бізнесом, роботу з партнерами та урядом для перетворення Стратегії в конкретний План дій», — пише він.

Раніше депутати міської ради затвердили Стратегію розвитку Миколаєва до 2027 року. Над нею майже 10 місяців працювали фахівці міськради та експерти, залучені від міжнародних організацій та компаній — ПРООН, Європейська економічна комісія ООН, One Works, COWI.

Читайте також статтю «НикВести» «Тротуарна плитка, ремонт мосту та нові укриття. Що в стратегії розвитку Миколаєва на найближчі 4 роки». У ній ми вирішили детально дослідити документ, який містить перелік проєктів та заходів для розвитку міста, а також дізнатись думки депутатів стосовно розробленої Стратегії.

Нагадаємо, що 22 травня 2023 року розпорядженням Миколаївського міського голови була утворена робоча група з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.

Станом на серпень 2023 року в Миколаєві було завершено опитування, яке було розроблене для чотирьох чергових груп: місцевих жителів, внутрішньо переміщених осіб, молоді та представників бізнесу.

А у вересні робоча група завершила аналітичний етап розробки проекту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади до 2027 року, а також Плану заходів з його втілення. 12 вересня відбулось чергове засідання учасників групи, де на основі раніше розробленого SWOT-аналізу було представлено три стратегії та два варіанти бачення розвитку Миколаєва у рамках проекту.