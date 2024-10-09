У Сєнкевича думають, чим замінити зняту зірку зі стели на площі Перемоги

У Миколаєві демонтували радянську зірку з Пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги. Фото: Ілля Зелінський/Facebook

У мерії Миколаєва обговорять вигляд нового символу, який замінить демонтовану зірку з стели на площі Перемоги.

Про це повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков під час засідання виконкому 9 жовтня, наголосивши, що новий символ має відображати гідність мешканців міста.

Як відомо, у вівторок, 8 жовтня, в Миколаєві на площі Перемоги демонтували елемент у вигляді зірки з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги. Демонтаж проведено відповідно до закону про декомунізацію. Зірку тимчасово зберігатимуть на території комунального підприємства «Миколаївські парки», доки міська влада чи громада не вирішить подальшу долю символу.

— Вітаю всіх з втратою ще одного символа для Миколаєва, який потрібно було змінювати, тому що наша земля та наші люди заслуговують кращого символа, аби нашим дітям не було соромно дивитися в очі. Це ніяк не принижує нашу перемогу у Другій світовій війні. Що буде на цьому місці наразі невизначено, але там буде гідний символ для гідних людей, — зазначив Віталій Луков під час засідання виконкому.

Нагадаємо, у Миколаєві повторного шукають фірму, який за 672 тисячі прибере «радянську» зірку та перепишуть надпис українською на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців.

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» 11 вересня оголосило тендер на оновлення меморіалу. Переможець тендеру мав замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років). Аукціон мали провести 20 вересня, однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.