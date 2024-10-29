Секретна частина «плану перемоги»: Зеленський просить США надати України ракети «Томагавк»

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: пресслужба президента України

У секретній частині «плану перемоги» Володимира Зеленського Україна просить США надати ракети «Томагавк» дальністю до 2500 км.

Про це повідомляє «The New York Times» з посиланням на американських топ-чиновників, пише «Слово і діло».

Зазначається, що дальність цієї ракети в сім разів більша за дальність ракетних систем ATACMS, які Україна отримала цього року в дуже обмеженій кількості.

Однак, у США вважають це прохання «цілком нездійсненним».

Чиновники також сказали, що Україна не надала переконливих доказів Вашингтону щодо того, як вона використовуватиме далекобійну зброю. Список цілей усередині росії набагато перевищує кількість ракет, які США чи будь-який інший союзник могли б поставити.

Окрім цього, видання пише, що саме через такі прохання, «план перемоги» Зеленського викликав «певне роздратування» у американських чиновників: вони називають його нереалістичним і таким, що майже повністю залежить від західної допомоги.

Джерела NYT також розповіли, що Зеленський «був приголомшений» відмовою Джо Байдена дати дозвіл на використання ракет великої дальності для ударів углиб рф.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Раніше журналісти The Times оприлюднили чотири пункти Плану перемоги, який Володимир Зеленський представив президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.