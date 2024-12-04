Закон про покарання журналістів за публікацію даних з реєстрів: хто з миколаївських нардепів його підтримав

Як миколаївські нардепи голосували за закон про посилення відповідальності за злив даних з реєстрів, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада не підтримала і відправила на повторне друге читання закон про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів. За нього проголосували всі присутні миколаївські нардепи.

Про це свідчать результати поіменного голосування, повідомляють «МикВісті».

Законопроєкт № 10242 у запропонованій редакції передбачав, що у разі його порушення журналістам грозить до 8 років позбавлення волі.

Його підтримали всі народні депутати, які обрані від Миколаївської області. Свій голос «за» віддали нардепи Олександр Гайду, Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Ірина Кормишкіна не голосувала. Ще двох депутатів Олександра Пасічного та Ігоря Копитіна на засіданні не було.

Пізніше перенаправлення законопроєкту на повторне голосування підтримали також всі, включно з нардепкою Іриною Кормишкіною.

Раніше Інститут масової інформації оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликав нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

Документ не підтримав і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.