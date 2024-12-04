Рада відправила на повторне читання законопроєкт, що загрожує роботі журналістів

Верховні Рада провалила законопроєкт #10242. Фото: ВР

У середу, 4 листопада, Верховна Рада провалила скандальний законопроєкт №10242, що передбачав 8 років позбавлення волі за розповсюдження закритих даних з реєстрів

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, 213 депутатів проголосували «за» цей законопроєкт. Документ відправили на повторне друге читання. Зазначимо, що у законопроєкті прописано відповідальність і журналістам-розслідувачам.

Народна депутатка від фракції партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюма прокоментувала голосування. Вона зазначила, що «проти» були депутати від «ЄС», «утрималися» депутати від «Голос».

«Закон про кримінальне покарання журналістів за оприлюднення даних реєстрів провалили. 213 за, проти була ЄС, утримався Голос. Відправили на друге читання. Напевно, щоб вдруге вдаритися в стіну головою з розгону», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Результати голосування. Фото: Facebook-сторінка Вікторії Сюми

Нагадаємо, що Інститут масової інформації в понеділок оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликає нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

Також цей документ не підтримує голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.