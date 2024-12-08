Тимчасовий мер Чернігова заявив про відставку через тиск «військових адміністрацій»: «Мені показали, що буде, якщо відмовлюся»

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Фото: Олександр Ломако/Telegram

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив про відставку.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, яке 7 грудня оприлюднила міська рада.

Олександр Ломако звинуватив у своїй відставці «інтриги призначених із центру парашутистів, очільників військових адміністрацій», які почалися, за його словами, після зняття російської облоги з міста та деокупації Чернігівщини.

— Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого, – заявив Олександр Ломако.

Він, зокрема, заявив про зриви сесій та понад 40 обшуків у міській раді. А якщо рахувати структурні підрозділи та комунальні підприємства, «буде вже набагато більше 100».

— Сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста – важливіше будь-яких посад, – додав очільник міста.

Обласна військова адміністрація наразі не коментувала заяву міського голови. Очільник ОВА В’ячеслав Чаус 7 грудня привітав очільників місцевих органів влади Чернігівщини з Днем місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич висловив підтримку своєму однопартійцю та меру Дніпра Борису Філатову після його заяви про тиск з боку правоохоронних органів.