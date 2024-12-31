У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Визволені з полону військові Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім анонсував створення нової посади в своїй команді — штатного радника, який буде відповідати за взаємодію з військовими, їхніми родинами та організацію обміну полоненими.

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

— Я зараз веду перемовини з людиною, яка буде моїм штатним радником та займатиметься першочергово обмінами полоненими, а також взаємодією з військовими та їхніми сім’ями. Це потребує погодження на всіх рівнях, але ми працюємо над реалізацією, — сказав Віталій Кім.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

У квітні в Україні створили нову інституцію, яка займатиметься захистом прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Зокрема, було створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.