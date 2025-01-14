«Навіть за часів Януковича було більше демократії»: Геращенко прокоментувала відкриття доступу журналістів до роботи ВР

Ірина Геращенко, фото: «Європейська солідарність»

Верховна Рада повернула відкритість роботи парламентських комітетів, що дає змогу журналістам та експертам знову брати участь у засіданнях і стежити за їхньою діяльністю. Своєю чергою, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко прокоментувала це рішення, підкресливши, що відновлення доступу – це «норма, а не реформа».

Зазначимо, що сьогодні, 14 січня, Верховна Рада підтримала закон №11321, що відновлює відкритість роботи парламентських комітетів, забезпечуючи журналістам та громадянам ширший доступ до інформації.

«Зараз повернули право журналістам дивитися трансляції комітету і зайти на засідання і - Ура! Та це норма, а не реформа. Навіть за Януковича в ВР було більше демократії. Особливо смішно, коли за повернення журналістів і експертів на комітети дякують тим, хто спочатку це заборонив своїми голосуваннями і розпорядженнями- слугам і президії. Тошнить від фарисейства», – написала Ірина Геращенко.

На її думку, слід припинити роботу «Єдиного телемарафону» та відновити висвітлення діяльності парламенту на телеканалі «Рада».

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«І припиняти цензуру і авторитарні тенденції. Бо скоро будуть радіти, що депутатів пускають в парламент без челобитної і розпорядження спікера», – додала вона.

Чому влада Миколаєва обмежила доступ журналістів до міськради?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

У червні 2024 року у Миколаївській міській раді запровадили нові правила доступу для представників засобів масової інформації. Тепер журналісти можуть потрапити до будівлі лише за запрошенням посадовців.

Нові правила доступу до Миколаївської міської ради регулюються «Інструкцією з організації охорони та забезпечення пропускного режиму», яка була затверджена розпорядженням міського голови ще 3 лютого 2022 року.

Відповідно до Інструкції, представники всеукраїнських, обласних та міських ЗМІ, включно з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, можуть потрапити до будівлі за списками заходів, які готує організаційний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.