Гетманцев подав до Ради законопроєкти про оподаткування закордонних посилок

До Ради подали законопроєкти про зміну оподаткування закордонних посилок, фото: fact-news.com.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти, які передбачають введення митних і податкових платежів на всі закордонні поштові відправлення.

Про це народний депутат написав 15 січня у Telegram.

«На вимогу бізнесу — АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України — подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями», — зазначив Данило Гетманцев у повідомленні.

За інформацією нардепа, законопроєктами пропонується визначити, що громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилають на їхню адресу фізичні особи без будь-якої оплати та без комерційної мети.

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Водночас товари, які люди купують на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. При цьому ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо вартість перевищить 150 євро.

З метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці запропоновано запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання товару.

Як підкреслив депутат, аналогічний механізм IOSS діє у країнах ЄС. Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом усуне необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.

Так само за прикладом країн ЄС пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7. Наявні форми документів для декларування посилок можна буде використовувати паралельно.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.